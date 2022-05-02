Екатеринбурженке пришло письмо с данными другого человека
Свердловское отделение «Почты России» для экономии бумаги, печатает новые документы на старых. Читательница URA.RU рассказала, что получила извещение с данными другого человека на обороте.
«Почта России» настолько экономит на бумаге, что на обороте извещения можно разглядеть полностью персональные данные другого человека», — сообщила читательница.
Извещение было отправлено 73 свердловским почтовым отделением. Девушка нашла письмо в почтовом ящике 2 мая. Но, судя по дате на документе, извещение было отправлено 23 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Почты России». На момент публикации ответ не поступил.
На лицевой стороне — извещение
На оборотной стороне — заявление с персональными данными другого человека
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