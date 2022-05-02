02 мая 2022
01 мая 2022

В Екатеринбурге «Почта России» раскрывает данные клиентов. Из-за дефицита бумаги

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
Екатеринбурженке пришло письмо с данными другого человека Фото:

Свердловское отделение «Почты России» для экономии бумаги, печатает новые документы на старых. Читательница URA.RU рассказала, что получила извещение с данными другого человека на обороте.

«Почта России» настолько экономит на бумаге, что на обороте извещения можно разглядеть полностью персональные данные другого человека», — сообщила читательница.

Извещение было отправлено 73 свердловским почтовым отделением. Девушка нашла письмо в почтовом ящике 2 мая. Но, судя по дате на документе, извещение было отправлено 23 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Почты России». На момент публикации ответ не поступил.

На лицевой стороне — извещение
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На оборотной стороне — заявление с персональными данными другого человека
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Свердловское отделение «Почты России» для экономии бумаги, печатает новые документы на старых. Читательница URA.RU рассказала, что получила извещение с данными другого человека на обороте. «Почта России» настолько экономит на бумаге, что на обороте извещения можно разглядеть полностью персональные данные другого человека», — сообщила читательница. Извещение было отправлено 73 свердловским почтовым отделением. Девушка нашла письмо в почтовом ящике 2 мая. Но, судя по дате на документе, извещение было отправлено 23 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Почты России». На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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