Ресторатор Кексин оправдался за издевку над символом спецоперации. «Это была всего лишь шутка»

03 мая 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Евгений Кексин объяснил свою публикацию Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин оправдался за издевательскую сторис с фотографией посетителя в футболке с символикой Z. Глава бара «Огонек» добавил к снимку опрос «Плюнуть в коктейль?» и опубликовал его в Instagram (запрещена на территории РФ). В разговоре с корреспондентом URA.RU он объяснил, как относится к Z-символике. «Это была всего лишь шутка. Не важно, как я отношусь к этому. Важно то, что, приходя в такой футболке в бар, человек провоцирует людей с другим мнением», — пояснил Кексин. Ресторатор переживает, что это может стать поводом для драки в заведении. Евгений Кексин против провокаций и серьезных конфликтов из-за Z-символики. Он сравнивает это с тем, если бы в бар к фанатам футбольной команды пришел человек в футболке их соперника. «В коктейли никогда не плевал, кстати», — закончил Кексин. Сторис с провокационным опросом «Плюнуть в коктейль?» Фото: скрин сторис Евгения Кексина Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин оправдался за издевательскую сторис с фотографией посетителя в футболке с символикой Z. Глава бара «Огонек» добавил к снимку опрос «Плюнуть в коктейль?» и опубликовал его в Instagram (запрещена на территории РФ). В разговоре с корреспондентом URA.RU он объяснил, как относится к Z-символике. «Это была всего лишь шутка. Не важно, как я отношусь к этому. Важно то, что, приходя в такой футболке в бар, человек провоцирует людей с другим мнением», — пояснил Кексин. Ресторатор переживает, что это может стать поводом для драки в заведении. Евгений Кексин против провокаций и серьезных конфликтов из-за Z-символики. Он сравнивает это с тем, если бы в бар к фанатам футбольной команды пришел человек в футболке их соперника. «В коктейли никогда не плевал, кстати», — закончил Кексин.