Екатеринбургский ресторатор глумится над сторонником спецоперации. «Плюнуть в коктейль?»

03 мая 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Евгений Кексин опубликовал опрос на странице в соцсети Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом. «Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ). Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского. Фотография мужчины в футболке с Z-символикой Фото: скрин сторис Евгения Кексина Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом. «Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ). Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского.