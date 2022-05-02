Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом.
«Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ).
Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского.
Фотография мужчины в футболке с Z-символикой
Фото: скрин сторис Евгения Кексина
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Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом. «Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ). Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского.