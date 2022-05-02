02 мая 2022
01 мая 2022

Екатеринбургский ресторатор глумится над сторонником спецоперации. «Плюнуть в коктейль?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол смм в баре Уголек. Екатеринбург, кексин евгений
Евгений Кексин опубликовал опрос на странице в соцсети Фото:

Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом.

«Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ).

Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского.

Фотография мужчины в футболке с Z-символикой
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Глава екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин в сторис опубликовал фото посетителя в футболке с буквой Z, которая стала символом спецоперации РФ на Украине. Публикацию он сопроводил оскорбительным опросом. «Плюнуть в коктейль?», — спросил у подписчиков Кексин. Сторис с таким опросом ресторатор опубликовал в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ). Позже ресторатор заявил корреспонденту URA.RU, что «это была всего лишь шутка». По словам Кексина, он против конфликтов и провокаций из-за Z-символики. Ранее мы сообщали, что Кексин предложил переименовать улицу, на которой находится его заведение, в честь умершего политика Владимира Жириновского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...