Здание Сбербанка в Челябинске выставили повторно на торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сбербанк снизил цену на центральный офис в Челябинске, на улице Энтузиастов, и продает его за 214 млн 80 тысяч рублей. Ранее это же здание пытались продать за 254 млн 174 тысячи рублей.

«Предлагаем здание в центре Челябинска и право аренды двух земельных участков. Нежилое здание площадью 6520,7 квадратных метров, право аренды земельного участка площадью 367 квадратных метров (под пятиэтажной частью здания) и земельного участка площадью 1637 квадратных метров (под девятиэтажной частью здания)», — говорится в объявлении, выставленном на «Авито» АО «Российский аукционный дом».

Офис продают из-за переезда в более современное здание сайт «Авито»

Объект реализуется с обратной арендой ПАО «Сбербанк», уточняется продавец. Здание находится в хорошем техническом состоянии и обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями.

Объявление о продаже здания на Энтузиастов за 54 млн 174 тысячи рублей появилось в июле 2021 года. Причиной продажи центрального офиса в Сбербанке назвали переезд в более современное и подходящее по размерам помещение. Здание не было продано, покупателей не нашлось.