02 мая 2022

Пьяные свердловчанки напали на мать с ребенком. «Обещали разбить лицо»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг у магазина ритуальных услуг. Сургут, мама с ребенком, мать, мать и дитя, дети, мама с младенцем
Нетрезвые девушки угрожали расправой (фото из архива) Фото:

Три нетрезвые женщины накинулись на маму и ее несовершеннолетнюю дочь. Инцидент произошел в Каменске-Уральском 2 мая возле первого подъезда дома на улице Суворова, 20. Видео потерпевшей опубликовало сообщество «Говорит Каменск-Уральский» на сайте «ВКонтакте».

«На мою машину упала пьяная женщина, когда я припарковалась возле подъезда. Ее подруга подошла к автомобилю и, открыв переднюю дверь, начала оскорблять меня и угрожать физической расправой», — сообщила пострадавшая в группе «Говорит Каменск-Уральский».

Более того, к женщинам присоединилась их подруга в красном пальто, которая пообещала разбить девушке лицо. Испугавшись за себя и ребенка, девушка закрылась в машине вместе с дочкой. Когда пьяные женщины ушли обратно в подъезд, мать обратилась за помощью к охраннику. Придя в квартиру, девушка вызвала полицию и попросила мужа взять запись видео с камеры наблюдения. Корреспондент URA.RU связался с потерпевшей. Она рассказала, что сотрудники полиции нападавших женщин не нашли.

Видео: «Говорит Каменск-Уральский», vk.com

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Три нетрезвые женщины накинулись на маму и ее несовершеннолетнюю дочь. Инцидент произошел в Каменске-Уральском 2 мая возле первого подъезда дома на улице Суворова, 20. Видео потерпевшей опубликовало сообщество «Говорит Каменск-Уральский» на сайте «ВКонтакте». «На мою машину упала пьяная женщина, когда я припарковалась возле подъезда. Ее подруга подошла к автомобилю и, открыв переднюю дверь, начала оскорблять меня и угрожать физической расправой», — сообщила пострадавшая в группе «Говорит Каменск-Уральский». Более того, к женщинам присоединилась их подруга в красном пальто, которая пообещала разбить девушке лицо. Испугавшись за себя и ребенка, девушка закрылась в машине вместе с дочкой. Когда пьяные женщины ушли обратно в подъезд, мать обратилась за помощью к охраннику. Придя в квартиру, девушка вызвала полицию и попросила мужа взять запись видео с камеры наблюдения. Корреспондент URA.RU связался с потерпевшей. Она рассказала, что сотрудники полиции нападавших женщин не нашли. Видео: «Говорит Каменск-Уральский», vk.com
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...