Нетрезвые девушки угрожали расправой (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Три нетрезвые женщины накинулись на маму и ее несовершеннолетнюю дочь. Инцидент произошел в Каменске-Уральском 2 мая возле первого подъезда дома на улице Суворова, 20. Видео потерпевшей опубликовало сообщество «Говорит Каменск-Уральский» на сайте «ВКонтакте».

«На мою машину упала пьяная женщина, когда я припарковалась возле подъезда. Ее подруга подошла к автомобилю и, открыв переднюю дверь, начала оскорблять меня и угрожать физической расправой», — сообщила пострадавшая в группе «Говорит Каменск-Уральский».

Более того, к женщинам присоединилась их подруга в красном пальто, которая пообещала разбить девушке лицо. Испугавшись за себя и ребенка, девушка закрылась в машине вместе с дочкой. Когда пьяные женщины ушли обратно в подъезд, мать обратилась за помощью к охраннику. Придя в квартиру, девушка вызвала полицию и попросила мужа взять запись видео с камеры наблюдения. Корреспондент URA.RU связался с потерпевшей. Она рассказала, что сотрудники полиции нападавших женщин не нашли.

Видео: «Говорит Каменск-Уральский», vk.com