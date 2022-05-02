02 мая 2022

Генерал-лейтенант РФ: спецоперация предотвращает мировую войну

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Спецоперация РФ на Украине способна предотвратить третью мировую войну, считает Константин Пуликовский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение группировок националистов на Украине заставит все страны понять, что третья мировая война недопустима. Об этом заявил бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.

«Нужен мощный удар в центре Донбасса. Полное уничтожение в районе Славянска и Краматорска группировок нацистов, чтобы весь мир увидел, какие у нас силы. Какие у нас замыслы, какие у нас настроения и поняли, что войны (третьей мировой) нельзя допустить», — заявил Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар».

Генерал-лейтенант отметил, что обстановка в мировом сообществе нагнетается, а западные лидеры позволяют себе открыто говорить о третьей мировой войне. По мнению Пуликовского, страны Запада уже давно воют против России. «По тому, как Украине оказывают помощь странами НАТО, как Украина используется в качестве плацдарма альянса, [можно сделать вывод, что] уже [ведется] война против России», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о начале третьей мировой войны, передает телеканал 360. Более 120 тысяч жителей Германии написали письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предостережением об опасности третьей мировой войны, пишет RT. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что мировая война начнется, если его переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут безрезультативно, сообщает NEWS.ru. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что третья мировая война может начаться в космосе.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

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Уничтожение группировок националистов на Украине заставит все страны понять, что третья мировая война недопустима. Об этом заявил бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. «Нужен мощный удар в центре Донбасса. Полное уничтожение в районе Славянска и Краматорска группировок нацистов, чтобы весь мир увидел, какие у нас силы. Какие у нас замыслы, какие у нас настроения и поняли, что войны (третьей мировой) нельзя допустить», — заявил Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар». Генерал-лейтенант отметил, что обстановка в мировом сообществе нагнетается, а западные лидеры позволяют себе открыто говорить о третьей мировой войне. По мнению Пуликовского, страны Запада уже давно воют против России. «По тому, как Украине оказывают помощь странами НАТО, как Украина используется в качестве плацдарма альянса, [можно сделать вывод, что] уже [ведется] война против России», — резюмировал он. Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о начале третьей мировой войны, передает телеканал 360. Более 120 тысяч жителей Германии написали письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предостережением об опасности третьей мировой войны, пишет RT. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что мировая война начнется, если его переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут безрезультативно, сообщает NEWS.ru. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что третья мировая война может начаться в космосе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
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