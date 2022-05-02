В Перми на продажу выставлена шестикомнатная двухуровневая квартира на 17-18 этажах с прозрачным куполом. Цена недвижимости 78 600 000 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Уникальный проект для Перми. Исключительная приватность в самом центре города. Двухуровневый пентхаус с прозрачным куполом на 17-18 этажах элитного дома в историческом центре города», — написано в объявлении.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Имеется собственный лифт, зона барбекю, веранда, летний сад и выход на террасу, откуда открывается вид на город. Купол выполнен из немецкого профиля, который отражает внешнюю температуру и сохраняет комфортную температуру внутри. Купол оборудован системой автоматических жалюзи.
Дом на Вознесенской находится на улице Луначарского, 32А, с закрытой территорией и охраной. Возле дома есть собственный сквер с детской площадкой. Также имеется видеонаблюдение и паркинг. В настоящее время пентхаус готов к заселению. Квартира в аренду не сдается.
В Перми продается 6-комнатная квартира с куполом
Фото: сайт Avito
Двухуровневый пентхаус находится в историческом центре Перми
Фото: сайт Avito
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В Перми на продажу выставлена шестикомнатная двухуровневая квартира на 17-18 этажах с прозрачным куполом. Цена недвижимости 78 600 000 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Уникальный проект для Перми. Исключительная приватность в самом центре города. Двухуровневый пентхаус с прозрачным куполом на 17-18 этажах элитного дома в историческом центре города», — написано в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Имеется собственный лифт, зона барбекю, веранда, летний сад и выход на террасу, откуда открывается вид на город. Купол выполнен из немецкого профиля, который отражает внешнюю температуру и сохраняет комфортную температуру внутри. Купол оборудован системой автоматических жалюзи. Дом на Вознесенской находится на улице Луначарского, 32А, с закрытой территорией и охраной. Возле дома есть собственный сквер с детской площадкой. Также имеется видеонаблюдение и паркинг. В настоящее время пентхаус готов к заселению. Квартира в аренду не сдается.