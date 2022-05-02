Пентхаус находится в историческом центре Перми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на продажу выставлена шестикомнатная двухуровневая квартира на 17-18 этажах с прозрачным куполом. Цена недвижимости 78 600 000 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Уникальный проект для Перми. Исключительная приватность в самом центре города. Двухуровневый пентхаус с прозрачным куполом на 17-18 этажах элитного дома в историческом центре города», — написано в объявлении.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт. Имеется собственный лифт, зона барбекю, веранда, летний сад и выход на террасу, откуда открывается вид на город. Купол выполнен из немецкого профиля, который отражает внешнюю температуру и сохраняет комфортную температуру внутри. Купол оборудован системой автоматических жалюзи.

Дом на Вознесенской находится на улице Луначарского, 32А, с закрытой территорией и охраной. Возле дома есть собственный сквер с детской площадкой. Также имеется видеонаблюдение и паркинг. В настоящее время пентхаус готов к заселению. Квартира в аренду не сдается.

В Перми продается 6-комнатная квартира с куполом Фото: сайт Avito

Двухуровневый пентхаус находится в историческом центре Перми Фото: сайт Avito