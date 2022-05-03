В Эстонии предложили пересмотреть границу с Россией

В правительстве Эстонии поднимут вопрос пересмотра пограничного договора с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эстонский парламент рассмотрит предложение оппозиционной Консервативной народной партии отозвать подписи под договором о границах с Россией. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Партия предлагает определить новые границы в соответствии с мирным договором 1920 года.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливаются такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — приводит цитату из пояснительной записки агентство. Последний договор о сухопутной и морской границе Эстонии и России был подписан главами МИД 18 февраля 2014 года, уточнили авторы. Однако документ до сих пор не был ратифицирован.

Ранее, при ратификации предыдущего пограничного договора с Россией в 2005 году, эстонская сторона включила в документ упоминание Тартуского мирного договора 1920 года. В ответ на это Россия отозвала свою подпись, так как страна не признает юридическую силу Тартуского соглашения и расценивает его упоминание, как попытку задокументировать право на территориальные притязания в будущем, разъяснили в агентстве.

Ранее власти Эстонии предложили расширить военное присутствие НАТО в Балтийском регионе, передает RT. По словам премьер-министра страны Каи Каллас, Эстония уже согласовала с Латвией и Литвой единую позицию на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.