В Курганской области бушуют самые крупные лесные пожары в России

В Курганской области зафиксировали 13 лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области, по данным на 00:00 3 мая, было зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 13 885 гектаров, что в разы больше, чем в других регионах. Данная информация размещена на сайте федерального учреждения «Авиалесоохрана».

«На 00:00 мск 03.05.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 83 лесных пожара на площади, пройденной огнем 22 589 га, по которым проводились работы по активному тушению. [Из них] 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 13 885 га (Курганская область)», — указано в сообщении.

Восемь пожаров на землях лесного фонда на площади 4492 гектара зафиксировали в Амурской области и четыре пожара, на площади 1246 га, выявили в Хакасии. В остальных регионах площадь, пройденная огнем в лесу, была меньше 1000 гектар. В «Авиалесоохране» отметили, что 2 мая был потушен 151 лесной пожар на площади 13 750 гектар.

Пожары в Курганской области помогают тушить более 370 парашютистов-десантников федеральной, архангельской, свердловской и ханты-мансийской Авиалесоохраны. Из-за пожаров в регионе периодически перекрывают участки трасс.