Архангельские авиапожарные помогают потушить огонь в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиапожарным в Курганской области помогут избавиться от огня бензопилы, лопаты, мотопомпы и другие инструменты. Об этом рассказал инструктор парашютно-пожарной команды Онежского авиаподразделения Единого лесопожарного центра Архангельской области Владимир Силуянов.

«Мы прибыли в количестве 100 человек, — парашютистов-пожарных, инструкторов, — на тушение лесных пожаров. <…> У нас бензопилы, мотопомпы, зажигательные аппараты для отжига, лопаты и все такое, с чем мы работаем в тайге на протяжении многих лет», — сообщил Силуянов в видео, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, специалисты Онежского авиаподразделения готовы к тушению пожаров в регионе. Он добавил, что прибывшие парашютисты-пожарные будут выполнять работу только «на отлично».

О том, что авиапожарные Архангельской области помогут региону, стало известно 2 мая. Помимо авиационной группы, к патрулированию с воздуха привлекается АН-2 ООО «АК Сибиа». Ранее сообщалось, что для борьбы с пожарами в Курганской области привлекли более 270 парашютистов-десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны.