В Курганской области сняли ограничение на трассе до Екатеринбурга

03 мая 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Движение возобновили на одном из участков трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке федеральной трассы Екатеринбург — Курган возобновили движение, которое ранее было ограничено из-за пожаров. Об этом 3 мая сообщили представители курганского УГИБДД. «В ночь со 2 на 3 мая огонь в километре от перекрестка с круговым движением „автодорога ‚Иртыш‘ — автодорога Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону села Просвета (с 347 по 355 километры)“ внес определенные коррективы в организацию дорожного движения. Сначала движение транспорта было прекращено. Утром было организовано реверсивное движение. <…> На данный момент, движение на трассе возобновлено», — указано в посте, размещенном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В УГИБДД отметили, что полицейские продолжают нести службу на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. В Кетовском районе Курганской области сотрудники ГИБДД контролируют дорожное движение и оказывают помощь участникам движения. Ранее на участке трассы ввели реверсивное движение из-за того, что огонь, сильное задымление и порывы метра до 15 м/с привели к ограничению видимости возле Кургана. Также реверсивное движение было введено на другом участке той же трассы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

На участке федеральной трассы Екатеринбург — Курган возобновили движение, которое ранее было ограничено из-за пожаров. Об этом 3 мая сообщили представители курганского УГИБДД. «В ночь со 2 на 3 мая огонь в километре от перекрестка с круговым движением „автодорога ‚Иртыш‘ — автодорога Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону села Просвета (с 347 по 355 километры)“ внес определенные коррективы в организацию дорожного движения. Сначала движение транспорта было прекращено. Утром было организовано реверсивное движение. <…> На данный момент, движение на трассе возобновлено», — указано в посте, размещенном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В УГИБДД отметили, что полицейские продолжают нести службу на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. В Кетовском районе Курганской области сотрудники ГИБДД контролируют дорожное движение и оказывают помощь участникам движения. Ранее на участке трассы ввели реверсивное движение из-за того, что огонь, сильное задымление и порывы метра до 15 м/с привели к ограничению видимости возле Кургана. Также реверсивное движение было введено на другом участке той же трассы.