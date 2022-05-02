В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» легковая машина влетела в грузовик с щебнем, из-за чего погибли три человека, среди которых 17-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В результате происшествия погибли три человека: 21-летний водитель автомашины Chevrolet Aveo, а также два пассажира», — говорится в сообщении ведомства. Одной из погибших была 17-летняя девушка, а личность третьего человека устанавливают специалисты.

ДТП произошло, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, перевозивший 24 тонны щебня. Водитель МАЗа не успел уйти от столкновения, пытаясь затормозить.

В ГИБДД выяснили, что погибший водитель был пристегнут и раньше не привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж составлял три года.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области