02 мая 2022

Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком погибли три человека. Среди них — девушка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс
В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото:

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» легковая машина влетела в грузовик с щебнем, из-за чего погибли три человека, среди которых 17-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В результате происшествия погибли три человека: 21-летний водитель автомашины Chevrolet Aveo, а также два пассажира», — говорится в сообщении ведомства. Одной из погибших была 17-летняя девушка, а личность третьего человека устанавливают специалисты.

ДТП произошло, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, перевозивший 24 тонны щебня. Водитель МАЗа не успел уйти от столкновения, пытаясь затормозить.

В ГИБДД выяснили, что погибший водитель был пристегнут и раньше не привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж составлял три года.

Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

На трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» легковая машина влетела в грузовик с щебнем, из-за чего погибли три человека, среди которых 17-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия погибли три человека: 21-летний водитель автомашины Chevrolet Aveo, а также два пассажира», — говорится в сообщении ведомства. Одной из погибших была 17-летняя девушка, а личность третьего человека устанавливают специалисты. ДТП произошло, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, перевозивший 24 тонны щебня. Водитель МАЗа не успел уйти от столкновения, пытаясь затормозить. В ГИБДД выяснили, что погибший водитель был пристегнут и раньше не привлекался за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж составлял три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...