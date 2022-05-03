В Перми разрешилась интрига с выбором ректора фармакадемии

Ректором ПГФА избран Владимир Лужанин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректором Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) избран Владимир Лужанин. Помимо него на эту должность претендовали профессор кафедры фармацевтической технологии Ирина Алексеева и проректор по научно-исследовательской работе вуза, доцент Наталья Дозморова. Об этом сообщается в выписке из протокола конференции по выборам ректора, размещенной на сайте ПГФА.

Алексеева попросила делегатов конференции снять свою кандидатуру с участия в выборах ректора и не включать в бюллетени для тайного голосования. Она предложила голосовать за кандидатуру Лужанина. В итоге Дозморову поддержал один делегат из 70, а Лужанина — 69. «По результатам тайного голосования Лужанин Владимир выбран на должность ректора ФБОУ высшего образования „Пермская государственная фармацевтическая академия Министерства здравоохранения РФ“», — сообщается на сайте вуза.

Процедура выборов ректора Пермской государственной фармацевтической академии стартовала в январе 2021 года. Лужанин ранее исполнял обязанности ректора этого вуза. До этого он работал в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете.