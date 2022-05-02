02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

У центрального рынка в Перми загорелся дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарные тушат дом в центре Перми Фото:

В Перми около центрального рынка на ул. Пушкина днем 3 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. Приехавшие к месту пожарные перекрыли трамвайные пути, парализовав движение, пишут в соцсетях пермяки. В ГУ МЧС URA.RU подтвердили информацию о возгорании.

«Пожар есть. Все подробности готовы сообщить позже», — сказали в ведомстве.

Пока данных о пострадавших или погибших на пожаре нет. На месте работают спасатели.

Пользователи соцсетей уверены, что пожар — не случайность, а намеренный поджог, чтобы освободить земельный участок для застройки. «Соседний сгорел в конце апреля, полторы недели назад. Жгут, освобождают под застройку. А днем ранее сгорел дом по адресу Пушкина, 137. Явно не случайность», — отмечает, например, пермяк Сергей Болденков в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

Обновлено в 14:43: в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в пожаре никто не погиб и не пострадал. Огнеборцы спасли из горящего дома одного человека. В тушении приняли участие 32 человека и 7 единиц техники. Пожарные, приехав на место вызова, обнаружили что пламя уже охватило кровлю и внутренние помещения двухквартирного дома. Причины еще предстоит выяснить. В ГУ МЧС по Пермском краю просят быть внимательней при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

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В Перми около центрального рынка на ул. Пушкина днем 3 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. Приехавшие к месту пожарные перекрыли трамвайные пути, парализовав движение, пишут в соцсетях пермяки. В ГУ МЧС URA.RU подтвердили информацию о возгорании. «Пожар есть. Все подробности готовы сообщить позже», — сказали в ведомстве. Пока данных о пострадавших или погибших на пожаре нет. На месте работают спасатели. Пользователи соцсетей уверены, что пожар — не случайность, а намеренный поджог, чтобы освободить земельный участок для застройки. «Соседний сгорел в конце апреля, полторы недели назад. Жгут, освобождают под застройку. А днем ранее сгорел дом по адресу Пушкина, 137. Явно не случайность», — отмечает, например, пермяк Сергей Болденков в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». Обновлено в 14:43: в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в пожаре никто не погиб и не пострадал. Огнеборцы спасли из горящего дома одного человека. В тушении приняли участие 32 человека и 7 единиц техники. Пожарные, приехав на место вызова, обнаружили что пламя уже охватило кровлю и внутренние помещения двухквартирного дома. Причины еще предстоит выяснить. В ГУ МЧС по Пермском краю просят быть внимательней при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.
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