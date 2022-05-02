В центре Екатеринбурга заметили десятки яхт. Фото, видео

03 мая 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Соревнования в Екатеринбурге стартовали 26 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Городском пруду Екатеринбурга проходят соревнования по парусному спорту, приуроченные к празднованию Дня Победы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Екатеринбурга. «26 апреля стартовала парусная регата „Чемпионат Свердловской области“, посвященная 9 Мая, на акватории Городского пруда. Гонка будет проходить до 3 мая на яхтах класса SB20», — говорится на портале Екатеринбурга. Яхты оснащены современным оборудованием. Каждый экипаж состоит из трех-четырех человек. Яхты сопровождают надувные лодки. Корреспондент URA.RU сообщил, что в соревнованиях участвуют десятки команд. Директор парусных регат «Повелитель паруса» Евгения Ситкина рассказала URA.RU, что эти соревнования открыли сезон парусного спорта. «У нас рано получилось начать регаты, потому что мы соблюдали все эпидемиологические требования. Уровень участвующих спортсменов очень высокий, около шести мастеров международного класса», — рассказала Ситкина. В составе экипажей есть спортсмены из разных регионов России. Фото: организаторы парусных регат «Повелитель паруса» Фото: организаторы парусных регат «Повелитель паруса» Фото: организаторы парусных регат «Повелитель паруса» Фото: организаторы парусных регат «Повелитель паруса» Фото: организаторы парусных регат «Повелитель паруса» Фото: URA.RU Фото: URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Городском пруду Екатеринбурга проходят соревнования по парусному спорту, приуроченные к празднованию Дня Победы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Екатеринбурга. «26 апреля стартовала парусная регата „Чемпионат Свердловской области“, посвященная 9 Мая, на акватории Городского пруда. Гонка будет проходить до 3 мая на яхтах класса SB20», — говорится на портале Екатеринбурга. Яхты оснащены современным оборудованием. Каждый экипаж состоит из трех-четырех человек. Яхты сопровождают надувные лодки. Корреспондент URA.RU сообщил, что в соревнованиях участвуют десятки команд. Директор парусных регат «Повелитель паруса» Евгения Ситкина рассказала URA.RU, что эти соревнования открыли сезон парусного спорта. «У нас рано получилось начать регаты, потому что мы соблюдали все эпидемиологические требования. Уровень участвующих спортсменов очень высокий, около шести мастеров международного класса», — рассказала Ситкина. В составе экипажей есть спортсмены из разных регионов России.