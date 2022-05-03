Папа Римский допустил, что НАТО спровоцировал Россию

03 мая 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Папа Римский считает, что НАТО могли повлиять на ситуацию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил Папа Римский Франциск. «Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», — сказал Папа Римский в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он затруднился ответить на вопрос, правильно ли снабжать Украину оружием. Папа Римский также высказался за отказ от гонки вооружений. Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По заверениям Минобороны РФ, удалось предотвратить готовящееся наступление Украины на Донбасс. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают другую помощь. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил Папа Римский Франциск. «Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», — сказал Папа Римский в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он затруднился ответить на вопрос, правильно ли снабжать Украину оружием. Папа Римский также высказался за отказ от гонки вооружений. Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По заверениям Минобороны РФ, удалось предотвратить готовящееся наступление Украины на Донбасс. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают другую помощь.