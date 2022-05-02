02 мая 2022

У частных домов под Екатеринбургом загорелся лес. «Огонь подходит к садам»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, первоуральский городской округ, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
По сообщениям очевидцев, огонь подходит к частным домам Фото:

На станции «49-й километр» по направлению из Екатеринбурга в Каменск-Уральский горит лес рядом с частными коттеджами и садами. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Горит поле, огонь подходит к садам. Две пожарные машины были, воды не хватило потушить — они уехали за новой порцией. Я не знаю, кому звонить», — рассказала очевидица на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Местные жители испугались, что огонь может перекинуться на их дом. Они выкладывают видео пожара и поднимающегося от него дыма. Очевидцы сообщают, что движение поездов пока не прекращено.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что на месте работает «Авиалесоохрана». Агентство направило запрос в департамент информационной политики региона.

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На станции «49-й километр» по направлению из Екатеринбурга в Каменск-Уральский горит лес рядом с частными коттеджами и садами. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Горит поле, огонь подходит к садам. Две пожарные машины были, воды не хватило потушить — они уехали за новой порцией. Я не знаю, кому звонить», — рассказала очевидица на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Местные жители испугались, что огонь может перекинуться на их дом. Они выкладывают видео пожара и поднимающегося от него дыма. Очевидцы сообщают, что движение поездов пока не прекращено. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что на месте работает «Авиалесоохрана». Агентство направило запрос в департамент информационной политики региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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