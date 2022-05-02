По сообщениям очевидцев, огонь подходит к частным домам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На станции «49-й километр» по направлению из Екатеринбурга в Каменск-Уральский горит лес рядом с частными коттеджами и садами. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Горит поле, огонь подходит к садам. Две пожарные машины были, воды не хватило потушить — они уехали за новой порцией. Я не знаю, кому звонить», — рассказала очевидица на видео, опубликованном в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Местные жители испугались, что огонь может перекинуться на их дом. Они выкладывают видео пожара и поднимающегося от него дыма. Очевидцы сообщают, что движение поездов пока не прекращено.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что на месте работает «Авиалесоохрана». Агентство направило запрос в департамент информационной политики региона.