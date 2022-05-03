Силовики РФ нашли пыточную камеру в Херсонской области

03 мая 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Пыточную камеру нашли в подвале придорожного кафе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силовики обнаружили пыточную камеру ВСУ или украинских националистов в поселке Зеленовка Херсонской области. Об этом сообщили силовики, которые проводили рейд. «Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе „Старый дуб“ на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — цитирует силовика РИА «Новости». По словам силовика, рядом с телом нашли противотанковую мину и тротил. На территории кафе были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками. Также там нашли большое количество чехлов от противотанковых комплексов «Джавелин», которые США поставляют Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что эта вынужденная мера для защиты граждан Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные получили доказательства подготовки Украиной наступления на Донбасс. России, по уверениям министерства, удалось предотвратить это. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские силовики обнаружили пыточную камеру ВСУ или украинских националистов в поселке Зеленовка Херсонской области. Об этом сообщили силовики, которые проводили рейд. «Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе „Старый дуб“ на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — цитирует силовика РИА «Новости». По словам силовика, рядом с телом нашли противотанковую мину и тротил. На территории кафе были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками. Также там нашли большое количество чехлов от противотанковых комплексов «Джавелин», которые США поставляют Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что эта вынужденная мера для защиты граждан Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные получили доказательства подготовки Украиной наступления на Донбасс. России, по уверениям министерства, удалось предотвратить это.