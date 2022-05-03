Житель ЯНАО пойдет под суд за кражу трех ножей

Мужчина вскрыл замок в квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) мужчину будут судить за незаконное проникновение в квартиру и кражу кухонных ножей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

«По данным следствия, 12 февраля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входной замок и дверь квартиры, и зашел в жилище. Обнаружив, что в квартире никого нет, обвиняемый забрал со стола три кухонных ножа и удалился», — сказано в сообщении на сайте СК.

Позднее его задержали полицейские. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что житель ЯНАО совершал кражи, взяв в помощники ребенка. Ущерб от действий злоумышленника превысил 330 тысяч рублей.