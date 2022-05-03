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29 апреля 2022

Житель ЯНАО пойдет под суд за кражу трех ножей

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, криминалист, воровство, место преступления, кража со взломом, эксперт
Мужчина вскрыл замок в квартиру Фото:

В Губкинском (ЯНАО) мужчину будут судить за незаконное проникновение в квартиру и кражу кухонных ножей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

«По данным следствия, 12 февраля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входной замок и дверь квартиры, и зашел в жилище. Обнаружив, что в квартире никого нет, обвиняемый забрал со стола три кухонных ножа и удалился», — сказано в сообщении на сайте СК.

Позднее его задержали полицейские. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что житель ЯНАО совершал кражи, взяв в помощники ребенка. Ущерб от действий злоумышленника превысил 330 тысяч рублей.

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В Губкинском (ЯНАО) мужчину будут судить за незаконное проникновение в квартиру и кражу кухонных ножей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ЯНАО. «По данным следствия, 12 февраля 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил входной замок и дверь квартиры, и зашел в жилище. Обнаружив, что в квартире никого нет, обвиняемый забрал со стола три кухонных ножа и удалился», — сказано в сообщении на сайте СК. Позднее его задержали полицейские. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что житель ЯНАО совершал кражи, взяв в помощники ребенка. Ущерб от действий злоумышленника превысил 330 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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