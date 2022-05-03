03 мая 2022
02 мая 2022

На Украине снесли памятник свердловского разведчика. Видео

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Разведчик Николай Кузнецов. ПОРТРЕТНЫЕ фото
Свердловский разведчик Николай Кузнецов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском городе Ровно демонтировали памятник свердловского разведчика Николая Кузнецова. Видео появилось в telegram-канале «Оперативные сводки».

Советский разведчик родом из деревни Зырянка (Свердловская область). Во время Великой Отечественной войны Кузнецов уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров, за что посмертно получил звание Героя Советского Союза. В военном учебном центре (ВУЦ) при УрФУ кафедра специальной подготовки названа в честь Кузнецова.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены почти 50 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

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В украинском городе Ровно демонтировали памятник свердловского разведчика Николая Кузнецова. Видео появилось в telegram-канале «Оперативные сводки». Советский разведчик родом из деревни Зырянка (Свердловская область). Во время Великой Отечественной войны Кузнецов уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров, за что посмертно получил звание Героя Советского Союза. В военном учебном центре (ВУЦ) при УрФУ кафедра специальной подготовки названа в честь Кузнецова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены почти 50 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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