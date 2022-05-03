Свердловский разведчик Николай Кузнецов Фото: Предоставлено музеем Уралмашзавода (УЗТМ) © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В украинском городе Ровно демонтировали памятник свердловского разведчика Николая Кузнецова. Видео появилось в telegram-канале «Оперативные сводки».

Советский разведчик родом из деревни Зырянка (Свердловская область). Во время Великой Отечественной войны Кузнецов уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров, за что посмертно получил звание Героя Советского Союза. В военном учебном центре (ВУЦ) при УрФУ кафедра специальной подготовки названа в честь Кузнецова.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время ВС РФ, по словам Минобороны, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены почти 50 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.