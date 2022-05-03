Стало известно, сколько пермякам нужно денег для счастья

Опрос выяснил, сколько пермякам нужно денег для счастья Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Проведенный опрос россиян выяснил, что среднестатистическому жителю Перми для счастья необходимо 170 тысяч рублей в месяц. Итоги опроса огласил сервис поиска работы SuperJob.

«В Перми, по опросам SuperJob, сейчас для счастья нужно 170 тыс. рублей. Это на 12 тыс. рублей больше, чем в ноябре прошлого года и на 20 тысяч рублей больше, чем в мае прошлого года», — приводит данные компания. Данный опрос проводится с 2018 года, и тогда пермяки указывали 144 тысячи в качестве размера суммы для счастья.

Жители Перми поделили третье место с кировчанами по росту ожиданий, который составил 8% за последние полгода. В среднем по России размер ежемесячной суммы для счастья составил 190 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, в каких профессиях можно нажиться на чаевых. Чаще всего, деньги сверх чека получают сотрудники пермских отелей.