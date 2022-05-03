В ЯНАО обсудили сотрудничество с дипломатами из Узбекистана

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров на встрече с сотрудниками генконсульства Узбекистана обсудил вопросы двухстороннего партнерства. Дипломаты посетили Салехард.
Мажаров отметил, что с учетом приоритетов экономик России и Узбекистана округ готов к сотрудничеству в сфере производства и поставок овощей, фруктов, текстиля, и в области туризма. Об этом сообщает ИА «Дуне».
Дипломаты также провели встречу с соотечественниками, проживающими в Салехарде. Замгубернатора сообщил, что в округе числится более 30 тысяч жителей Узбекистана, большая часть из них работает на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Ранее URA.RU писало, что визит британского генконсула на Ямал застал чиновников врасплох. Информация о планах Ричарда Дьюэлла поступила в последний момент.
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Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров на встрече с сотрудниками генконсульства Узбекистана обсудил вопросы двухстороннего партнерства. Дипломаты посетили Салехард. Мажаров отметил, что с учетом приоритетов экономик России и Узбекистана округ готов к сотрудничеству в сфере производства и поставок овощей, фруктов, текстиля, и в области туризма. Об этом сообщает ИА «Дуне». Дипломаты также провели встречу с соотечественниками, проживающими в Салехарде. Замгубернатора сообщил, что в округе числится более 30 тысяч жителей Узбекистана, большая часть из них работает на предприятиях нефтегазовой отрасли. Ранее URA.RU писало, что визит британского генконсула на Ямал застал чиновников врасплох. Информация о планах Ричарда Дьюэлла поступила в последний момент.