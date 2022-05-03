Кадыров рассказал о сотнях раненых и гражданских на «Азовстали»

04 мая 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

По словам Кадырова, в бункерах предприятия находится свыше 150 мирных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе укрываются более 150 мирных жителей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «У тебя в одном бункере раненых 170 человек, в другом — больше 150 мирных жителей», — сказал он на видео. В нем он обращался к командиру батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся силы батальона «Азов» забаррикадировались на территории «Азовстали». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе укрываются более 150 мирных жителей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «У тебя в одном бункере раненых 170 человек, в другом — больше 150 мирных жителей», — сказал он на видео. В нем он обращался к командиру батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся силы батальона «Азов» забаррикадировались на территории «Азовстали».