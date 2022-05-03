На границе в Челябинской области изъяли оружие и боеприпасы

Несколько дней работы пограничников в Челябинской области завершились сотнями задержаний и изъятием оружия (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Незаконное оружие и боеприпасы изъяты в ходе рейдов в приграничных с Казахстаном районах Челябинской области в дни майских праздников. Также был задержан находящийся в федеральном розыске преступник и еще 200 нарушителей административных режимов, сообщили URA.RU 4 мая в Пограничном управлении ФСБ по региону.

«В ходе совместных действий задержано 200 нарушителей административно-правовых режимов. У одного из них обнаружено и изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие и боеприпасы. Также при поддержке народных дружинников пограничники задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Оперативные мероприятия проводились в Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком и Октябрьском районах. Задержанные переданы сотрудникам ГУ МВД по Челябинской области для проведения следственных действий, добавили также в пресс-службе Пограничного управления.