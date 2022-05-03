03 мая 2022
02 мая 2022

Курганских водителей предупредили о массовых провалах на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина, провал на дороге Курган, провал дорожного покрытия, яма на дороге
АО «Водный союз» ограждает опасные участки и согласовывает земельные работы на провалах Фото:

В Кургане из-за большой изношенности сетей образовались провалы на десяти участках над канализационными коллекторами. Бригады АО «Водный союз» оградили опасные участки дорог и приступают к устранению провалов, сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодня в Кургане на 10 участках канализационных коллекторов разного диаметра зафиксированы провалы. На ул. К.Мяготина в районе дома №90 образовался провал, который был огорожен службами предприятия. Еще два инцидента произошли в микрорайонах Заозерного: по ул. Дубынина и ул. Фарафонова. По ул. Школьной, 9, по ул. К.Маркса, 123, по пр. Машиностроителей и в районе фабрики „Юнона“ разрушения верхних сводов канализационных груб привели к обрушению асфальтового покрытия и грунта», — сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

По словам главного инженера компании Якова Арапова, за опасными участками ведется контроль, запущен процесс согласования земляных работ. Бригады работают на ул. 9 мая в Рябково, на очереди — ул. Дубынина и ул. Фарафонова.

В компании отмечают, что количество провалов на коллекторах в Кургане растет из года в год. В прошлом году специалисты «Водного Союза» устранили более 40 провалов. По данным коммунальщиков, 96% канализационных сетей города изношены. В этом году планируется заменить 420 метров напорного коллектора по ул. Чернореченской.

В Кургане известно о десяти крупных провалах на канализационных сетях

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В Кургане из-за большой изношенности сетей образовались провалы на десяти участках над канализационными коллекторами. Бригады АО «Водный союз» оградили опасные участки дорог и приступают к устранению провалов, сообщили в пресс-службе компании. «На сегодня в Кургане на 10 участках канализационных коллекторов разного диаметра зафиксированы провалы. На ул. К.Мяготина в районе дома №90 образовался провал, который был огорожен службами предприятия. Еще два инцидента произошли в микрорайонах Заозерного: по ул. Дубынина и ул. Фарафонова. По ул. Школьной, 9, по ул. К.Маркса, 123, по пр. Машиностроителей и в районе фабрики „Юнона“ разрушения верхних сводов канализационных груб привели к обрушению асфальтового покрытия и грунта», — сообщили в пресс-службе АО «Водный союз». По словам главного инженера компании Якова Арапова, за опасными участками ведется контроль, запущен процесс согласования земляных работ. Бригады работают на ул. 9 мая в Рябково, на очереди — ул. Дубынина и ул. Фарафонова. В компании отмечают, что количество провалов на коллекторах в Кургане растет из года в год. В прошлом году специалисты «Водного Союза» устранили более 40 провалов. По данным коммунальщиков, 96% канализационных сетей города изношены. В этом году планируется заменить 420 метров напорного коллектора по ул. Чернореченской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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