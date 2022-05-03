Репетиция прошла утром 4 мая, над центром Екатеринбурга экипажи пролетели ориентировочно в 10:40 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Летчики Центрального военного округа отрепетировали акцию «Воздушный бессмертный полк» в Кольцово, разместив на борту пассажирского самолета Ту-134 портреты фронтовиков и красное знамя победы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места репетиции.

«В честь 77 годовщины Великой Победы акция „Бессмертный полк“ пройдет и в небе. На борту самолета Ту-134 разместят портреты героев, а также красное знамя победы», — рассказывает корреспондент агентства.

Кроме пассажирского Ту-134 в небе над Екатеринбургом пролетят два самолета-разведчика Су-24МР, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, два военно-транспортных судна — Ан-12 и Ан-26. Над Екатеринбургом самолеты пролетели утром 4 мая, отрепетировав летную программу к 9 мая.