В Перми до конца лета ограничат проезд через Каму

Дорогу по плотине Камской ГЭС будут ремонтировать до осени Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

С 14 мая в Перми ограничат проезд чрез плотину Камской ГЭС. До 31 августа подрядчик будет проводить здесь капитальный ремонт дороги, сообщили в мэрии.

«С 14 мая в Перми стартует капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. В связи с этим с 14 мая до 31 августа будет временно ограничено движение транспорта по плотине», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Перми.

До конца лета ширина проезжей части будет сужена до одной полосы. Транспорт будут пропускать поочередно, для чего установят светофор. Ранее URA.RU писало, что мост через Камскую ГЭС вошел в перечень важных объектов, которые власти планируют отремонтировать к 300-летнему юбилею города.