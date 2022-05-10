Самым популярным китайским автомобилем на б\у рынке оказался Lifan Solano Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди самых ликвидных и востребованных автомобилей на вторичном рынке в Тюмени оказались машины китайского производства. Соответствующие данные приводятся в отчете «Avito Авто», поступившем в редакцию.

«В Тюмени наблюдается активный рост спроса на китайские автомобили с пробегом. В период с марта по апрель 2022 года, в сравнении с январем-февралем этого же года, спрос вырос на 35,2%», — сообщают эксперты Avito.

Самым популярным китайским автомобилем с пробегом стал Lifan Solano. Средняя стоимость на данную модель в период с 1 марта по 27 апреля стала ниже на 3,6% и составила 269 тысяч рублей. Следом по популярности идет Lifan Breez (520) со средней ценой 70 тысяч рублей. Стоимость автомобиля упала почти на 24%. Спрос на китайский автомобиль Geely Emgrand EC7 стал чуть ниже, при этом цена выросла почти на 17%. Автомобиль стал стоить значительно дороже, чем его предшественники по популярности у тюменцев — 420 тысяч рублей. Средняя стоимость китайской машины Lifan Smily (320) составляет 257 тысяч рублей. Цена стала выше на два месяца на 35,3%. Автомобиль Geely MK занял последнее место по спросу у тюменцев. Его средняя стоимость упала на 20,6% и составила 135 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что каждый второй тюменец предпочитает автомобили китайского производства. Эксперты объясняли, с чем связан стремительный рост спроса.

Самые востребованные китайские авто на вторичном рынке в Тюмени