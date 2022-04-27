27 апреля 2022

Каждый второй тюменец предпочитает авто из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
4% тюменских автолюбителей уже сидит за рулем китайского автомобиля Фото:

Почти половина тюменских автолюбителей отдает предпочтение авто китайских брендов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба всероссийского автомобильного портала «Дром».

«Почти половина опрошенных автолюбителей Тюменской области (44%) ответили положительно на вопрос „Готовы ли вы пересесть на китайские автомобили“. 4% среди опрошенных в регионе отметили, что уже ездят на китайских авто», — сообщает пресс-служба портала.

В отделе продаж автомобильного холдинга Baziz Motors, агентству сообщили, что спрос на китайские автомобили стремительно растет. «Сейчас на рынке не представляется возможным приобрести автомобиль по лучшей цене с аналогичным набором опций», — рассказал старший менеджер Виталий.

Пока не готовы приобретать машины из Поднебесной 52% опрошенных жителей Тюмени. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени сильно подешевел бензин и дизель.

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Почти половина тюменских автолюбителей отдает предпочтение авто китайских брендов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба всероссийского автомобильного портала «Дром». «Почти половина опрошенных автолюбителей Тюменской области (44%) ответили положительно на вопрос „Готовы ли вы пересесть на китайские автомобили“. 4% среди опрошенных в регионе отметили, что уже ездят на китайских авто», — сообщает пресс-служба портала. В отделе продаж автомобильного холдинга Baziz Motors, агентству сообщили, что спрос на китайские автомобили стремительно растет. «Сейчас на рынке не представляется возможным приобрести автомобиль по лучшей цене с аналогичным набором опций», — рассказал старший менеджер Виталий. Пока не готовы приобретать машины из Поднебесной 52% опрошенных жителей Тюмени. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени сильно подешевел бензин и дизель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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