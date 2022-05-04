Медиков из Тюмени зовут в ЯНАО и ХМАО на зарплату в 130 000

04 мая 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Выезжая в соседние округа, медики из Тюмени могут зарабатывать свыше 100 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фельдшеров из Тюменской области приглашают уехать на месторождения в ЯНАО и ХМАО, и получать за это от 70 до 130 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в базе вакансий Центра занятости населения по региону. «Вакансия фельдшера, по вахтовому методу работы, в ЯНАО. Заработная плата — от 100 до 130 тысяч рублей», — такое предложение для тюменских медиков содержится в реестре Центра занятости населения Тюменской области. Фельдшерам предлагают работать в частной строительной компании. В обязанности будет входить медицинское освидетельствование водителей перед рейсами, оказание первой помощи и ряд других задач. Необходимый опыт работы — пять лет. Похожая вакансия размещена и для тех тюменцев, кто не против уезжать на вахты в ХМАО. Зарплату там предлагают более скромную — от 70 до 80 тысяч. Однако работодатель готов оплатить время, которое сотрудники проведут в обсерваторе при приезде на месторождение. Опыт по специальности должен быть не менее трех лет, обязательное условие — справка об отсутствии судимости. Ранее URA.RU писало о том, специалисты каких профессий в Тюменской области получают самую высокую зарплату. Так, в регионе самые большие суммы платят сотрудникам добывающих отраслей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Фельдшеров из Тюменской области приглашают уехать на месторождения в ЯНАО и ХМАО, и получать за это от 70 до 130 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в базе вакансий Центра занятости населения по региону. «Вакансия фельдшера, по вахтовому методу работы, в ЯНАО. Заработная плата — от 100 до 130 тысяч рублей», — такое предложение для тюменских медиков содержится в реестре Центра занятости населения Тюменской области. Фельдшерам предлагают работать в частной строительной компании. В обязанности будет входить медицинское освидетельствование водителей перед рейсами, оказание первой помощи и ряд других задач. Необходимый опыт работы — пять лет. Похожая вакансия размещена и для тех тюменцев, кто не против уезжать на вахты в ХМАО. Зарплату там предлагают более скромную — от 70 до 80 тысяч. Однако работодатель готов оплатить время, которое сотрудники проведут в обсерваторе при приезде на месторождение. Опыт по специальности должен быть не менее трех лет, обязательное условие — справка об отсутствии судимости. Ранее URA.RU писало о том, специалисты каких профессий в Тюменской области получают самую высокую зарплату. Так, в регионе самые большие суммы платят сотрудникам добывающих отраслей.