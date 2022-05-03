Жители ХМАО пронесут 9 мая портреты бойцов, погибших на Украине

Жители ХМАО смогут во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая пронести портреты военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры.
«Граждане смогут пронести в рядах „Бессмертного полка“ также портреты героев, участвовавших в специальной операции на территории Украины. Для оформления атрибута такого шествия — штендера с фотографией — допустимо использование изображений и символов, традиционно ассоциирующихся с Днем Победы: георгиевской ленты, изображения орденов и медалей, красноармейской звезды, а также латинской буквы Z как символа поддержки специальной военной операции, логотипа общественного движения „Бессмертный полк России“ — Красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца», — указано в сообщении югорских властей.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате во всех муниципалитетах Югры. По ходу шествия традиционно будут звучать песни военных лет, песни о Победе и «Бессмертном полку». Югорчане смогут бесплатно распечатать фотографии своих родственников для размещения на штендерах в многофункциональном центре Югры и его муниципальных филиалах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в преддверии 9 мая на набережной Оби установят отреставрированный танк Т-55. Завершится День Победы в крупнейшем городе ХМАО праздничным салютом.
Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.
Жители ХМАО смогут во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая пронести портреты военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Граждане смогут пронести в рядах „Бессмертного полка“ также портреты героев, участвовавших в специальной операции на территории Украины. Для оформления атрибута такого шествия — штендера с фотографией — допустимо использование изображений и символов, традиционно ассоциирующихся с Днем Победы: георгиевской ленты, изображения орденов и медалей, красноармейской звезды, а также латинской буквы Z как символа поддержки специальной военной операции, логотипа общественного движения „Бессмертный полк России“ — Красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца», — указано в сообщении югорских властей. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате во всех муниципалитетах Югры. По ходу шествия традиционно будут звучать песни военных лет, песни о Победе и «Бессмертном полку». Югорчане смогут бесплатно распечатать фотографии своих родственников для размещения на штендерах в многофункциональном центре Югры и его муниципальных филиалах. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в преддверии 9 мая на набережной Оби установят отреставрированный танк Т-55. Завершится День Победы в крупнейшем городе ХМАО праздничным салютом. Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.