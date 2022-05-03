Жители ХМАО пронесут 9 мая портреты бойцов, погибших на Украине

В Югре акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители ХМАО смогут во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая пронести портреты военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры.

«Граждане смогут пронести в рядах „Бессмертного полка“ также портреты героев, участвовавших в специальной операции на территории Украины. Для оформления атрибута такого шествия — штендера с фотографией — допустимо использование изображений и символов, традиционно ассоциирующихся с Днем Победы: георгиевской ленты, изображения орденов и медалей, красноармейской звезды, а также латинской буквы Z как символа поддержки специальной военной операции, логотипа общественного движения „Бессмертный полк России“ — Красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца», — указано в сообщении югорских властей.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате во всех муниципалитетах Югры. По ходу шествия традиционно будут звучать песни военных лет, песни о Победе и «Бессмертном полку». Югорчане смогут бесплатно распечатать фотографии своих родственников для размещения на штендерах в многофункциональном центре Югры и его муниципальных филиалах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в преддверии 9 мая на набережной Оби установят отреставрированный танк Т-55. Завершится День Победы в крупнейшем городе ХМАО праздничным салютом.

Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.

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