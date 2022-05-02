В Сургут к 9 мая вернут отреставрированный танк

03 мая 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Сургут после реставрации вернут танк Т-55 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте, накануне Дня Победы, на набережной реки Обь установят отреставрированный танк Т-55. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Андрея Филатова. «8 мая после 10.00 на набережную реки Обь в районе речного порта торжественно доставят отреставрированный танк Т-55», — сказано в telegram-канале главы Сургута. В департаменте общественных коммуникаций и аналитики городской администрации уточнили для URA.RU, что танк в течение предыдущего года находился на покраске. «Сам танк в Сургут был привезен в 2010 году. Но затем потребовалась косметическая реставрация. На Мемориале Славы за это время установили Т-34, который принимал участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, а затем был восстановлен. А Т-55 теперь будет украшать городскую набережную. Спонсором работ выступила строительная компания „Сибпромстрой“», — прокомментировали в мэрии. 9 мая в Сургуте запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Присоединиться к колонне, которая начнет свое шествие в 12:00 с улицы Энергетиков к Мемориалу Славы сможет любой житель города. Завершится 9 мая для сургутян праздничным салютом в 21:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время парада 9 мая по улицам города проедет стилизованная военная техника. Праздничные шествия в офлайн-формате проходят в ХМАО впервые с начала пандемии коронавируса. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте, накануне Дня Победы, на набережной реки Обь установят отреставрированный танк Т-55. Об этом сообщается в telegram-канале главы города Андрея Филатова. «8 мая после 10.00 на набережную реки Обь в районе речного порта торжественно доставят отреставрированный танк Т-55», — сказано в telegram-канале главы Сургута. В департаменте общественных коммуникаций и аналитики городской администрации уточнили для URA.RU, что танк в течение предыдущего года находился на покраске. «Сам танк в Сургут был привезен в 2010 году. Но затем потребовалась косметическая реставрация. На Мемориале Славы за это время установили Т-34, который принимал участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, а затем был восстановлен. А Т-55 теперь будет украшать городскую набережную. Спонсором работ выступила строительная компания „Сибпромстрой“», — прокомментировали в мэрии. 9 мая в Сургуте запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Присоединиться к колонне, которая начнет свое шествие в 12:00 с улицы Энергетиков к Мемориалу Славы сможет любой житель города. Завершится 9 мая для сургутян праздничным салютом в 21:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске во время парада 9 мая по улицам города проедет стилизованная военная техника. Праздничные шествия в офлайн-формате проходят в ХМАО впервые с начала пандемии коронавируса.