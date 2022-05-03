Военкомат в Нижневартовске закидали «коктейлями Молотова»

В Нижневартовске неизвестные подожгли здание военкомата (архивное фото)
В Нижневартовске неизвестные подожгли здание военного комиссариата, кинув в него несколько «коктейлей Молотова». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Это произошло сегодня ночью. Неизвестные кинули несколько бутылок горючий смеси, начался пожар. Его быстро потушили», — сказал источник.
В администрации города комментировать ситуацию отказались. В УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил.
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