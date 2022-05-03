03 мая 2022
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30 апреля 2022

Военкомат в Нижневартовске закидали «коктейлями Молотова»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, пожарный, пожар
В Нижневартовске неизвестные подожгли здание военкомата (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске неизвестные подожгли здание военного комиссариата, кинув в него несколько «коктейлей Молотова». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Это произошло сегодня ночью. Неизвестные кинули несколько бутылок горючий смеси, начался пожар. Его быстро потушили», — сказал источник.

В администрации города комментировать ситуацию отказались. В УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске неизвестные подожгли здание военного комиссариата, кинув в него несколько «коктейлей Молотова». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Это произошло сегодня ночью. Неизвестные кинули несколько бутылок горючий смеси, начался пожар. Его быстро потушили», — сказал источник. В администрации города комментировать ситуацию отказались. В УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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