Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный отель к ШОС

Недострой уйдет с молотка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Мэрия Челябинска выставила на аукцион объект незавершенного строительства в Калининском районе, изъятый по решению суда. Речь идет о недостроенном отеле, который должны были возвести к международным саммитам ШОС и БРИКС.

«Изъять у ООО „Жилстрой № 9“ объект незавершенного строительства с площадью застройки 2271,8 кв. м., со степенью готовности 10% путем продажи с публичных торгов. Объект расположен по адресу: Калининский р-н, ул. Братьев Кашириных. Решение об изъятии объекта у собственника путем продажи с публичных торгов принято арбитражным судом области», — говорится в извещение о проведении аукциона на сайте мэрии.

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году планировалось построить новые отели для размещения иностранных делегаций. Девять проектов гостиничной сети в 2018 году презентовал экс-заместитель губернатора Руслан Гаттаров. Согласно его презентации, ООО «Жилстрой № 9» к декабрю 2019 года собирался построить отель на 60 номеров на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной.

Поскольку застройщик не выполнил свои обещания, арбитражный суд в 21 мая 2021 года посчитал, что срок договора аренды прекратил свое действие (три года с даты акта приема-передачи земельного участка). Как следует из материалов суда, муниципалитет вправе был обратиться с иском об изъятии объекта незавершенным строительства и суд это требование удовлетворил.

Организатором проведения аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Заявки на участие в аукционе мэрия принимает с 28 апреля по 3 июня текущего года.

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