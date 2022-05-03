Екатеринбургская «Екарта» планирует расширяться на весь регион

04 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

«Екарта» принимается в восьми городах региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская карта оплаты проезда в общественном транспорте «Екарта» имеет намерения масштабировать свое присутствие на всю Свердловскую область в 2022 году. Об этом URA.RU рассказал сотрудник компании. «Сейчас мы присутствуем в восьми городах и муниципальных образованиях региона. В 2022 году мы будем работать над внедрением „Екарты“ в общественный транспорт муниципалитетов региона», — заявил сотрудник. На данный момент «Екарта» принимается в Верхней Пышме, Среднеуральске, Ревде, Первоуральске, Краснотурьинске, Березовском, Сысертском и Шалинском городском округе. «Процесс идет, мы бы хотели присутствовать в большинстве городов — это нормальное желание любого проекта», — пояснил сотрудник «Е-Карты». Первоначально «Екарта» начала действовать в екатеринбургском метрополитене в 2009 году. С 2011 года в екатеринбургском общественном транспорте полностью отказались от бумажных проездных билетов на месяц и полностью перешли на «Екарта». Ранее URA.RU писало, что в «Екарте» активно рассматривают возможность внедрения платежной системы «СБПэй» в терминалы кондукторов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургская карта оплаты проезда в общественном транспорте «Екарта» имеет намерения масштабировать свое присутствие на всю Свердловскую область в 2022 году. Об этом URA.RU рассказал сотрудник компании. «Сейчас мы присутствуем в восьми городах и муниципальных образованиях региона. В 2022 году мы будем работать над внедрением „Екарты“ в общественный транспорт муниципалитетов региона», — заявил сотрудник. На данный момент «Екарта» принимается в Верхней Пышме, Среднеуральске, Ревде, Первоуральске, Краснотурьинске, Березовском, Сысертском и Шалинском городском округе. «Процесс идет, мы бы хотели присутствовать в большинстве городов — это нормальное желание любого проекта», — пояснил сотрудник «Е-Карты». Первоначально «Екарта» начала действовать в екатеринбургском метрополитене в 2009 году. С 2011 года в екатеринбургском общественном транспорте полностью отказались от бумажных проездных билетов на месяц и полностью перешли на «Екарта». Ранее URA.RU писало, что в «Екарте» активно рассматривают возможность внедрения платежной системы «СБПэй» в терминалы кондукторов.