В Кремле раскрыли последствия нового пакета санкций против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил URA.RU, каковы будут последствия нового пакета санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Последствия от нового пакета санкций, который анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель, просчитываются. Очевидно, что рестрикции нанесут ущерб не только России, но и жителям стран, которые их вводят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Обсуждение [нового пакета санкций в ЕС] пока продолжается. Мы наблюдаем и просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран, это оружие обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже платят большую цену: „стоимость“ этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — заявил представитель Кремля.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о скором объявлении шестого пакета санкций против России. Они предусматривают ограничение поставок в ЕС российской нефти, отключение от SWIFT большего числа банков.

С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, их цель — отмена РФ.