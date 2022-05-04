В Кремле раскрыли последствия нового пакета санкций против РФ

Последствия от нового пакета санкций, который анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель, просчитываются. Очевидно, что рестрикции нанесут ущерб не только России, но и жителям стран, которые их вводят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Обсуждение [нового пакета санкций в ЕС] пока продолжается. Мы наблюдаем и просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран, это оружие обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже платят большую цену: „стоимость“ этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — заявил представитель Кремля.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о скором объявлении шестого пакета санкций против России. Они предусматривают ограничение поставок в ЕС российской нефти, отключение от SWIFT большего числа банков.
С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, их цель — отмена РФ.
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Последствия от нового пакета санкций, который анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель, просчитываются. Очевидно, что рестрикции нанесут ущерб не только России, но и жителям стран, которые их вводят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Обсуждение [нового пакета санкций в ЕС] пока продолжается. Мы наблюдаем и просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран, это оружие обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже платят большую цену: „стоимость“ этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — заявил представитель Кремля. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о скором объявлении шестого пакета санкций против России. Они предусматривают ограничение поставок в ЕС российской нефти, отключение от SWIFT большего числа банков. С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, их цель — отмена РФ.