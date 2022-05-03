На свалке в лесу возле Тюмени нашли не только мусор, но и части животных (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В лесу вблизи Тюмени нашли свалку останков — голов, костей и шкур крупного рогатого скота. Видео с места обнаружения отходов размещены в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Свалка отходов животного происхождения», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор сообщения отметил на карте точное место, где он обнаружил останки (несколько сотен метров от СНТ Матмасский).

Также он снял свалку на видео. Из этических соображений агентство не может публиковать его в оригинале. В ролике запечатлены множественные части туш сельскохозяйственных животных: головы, шкуры, фрагменты ног, кости.

В управлении Россельхознадзора по Тюменской области URA.RU сообщили, что данные об этой свалке им не поступали. «При обнаружении подобных мест, в первую очередь, граждане должны обращаться в местные администрации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в окрестностях Тюмени обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Его оштрафовали на 4 000 рублей.