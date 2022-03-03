03 марта 2022

В деревне под Тюменью нашли окровавленные головы животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, деревня, корова, утро, тучи, сельская местность, горы
Останки коров фермер решил подкинуть на территорию соседней деревни, но не снял с голов животных бирки Фото:

В окрестностях Тюмени, на территории деревни Тураева, обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

«В управление сообщили о сбросе биологических отходов (шкуры, головы крупного рогатого скота и прочее) в поле на территории деревни Тураева Тюменского района. Отходы идентифицировали по биркам. Установлено, что крупный рогатый скот принадлежал владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Созоново», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

За нарушение утилизации отходов фермера оштрафовали на 4 000 рублей. Такая сумма является минимальным взысканием по вменяемой мужчине статье.

Ранее URA.RU писало, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения. В частности, на территории была вырыта яма, куда сбрасывали кишки и кости коров.

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В окрестностях Тюмени, на территории деревни Тураева, обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. «В управление сообщили о сбросе биологических отходов (шкуры, головы крупного рогатого скота и прочее) в поле на территории деревни Тураева Тюменского района. Отходы идентифицировали по биркам. Установлено, что крупный рогатый скот принадлежал владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Созоново», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. За нарушение утилизации отходов фермера оштрафовали на 4 000 рублей. Такая сумма является минимальным взысканием по вменяемой мужчине статье. Ранее URA.RU писало, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения. В частности, на территории была вырыта яма, куда сбрасывали кишки и кости коров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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