В деревне под Тюменью нашли окровавленные головы животных

В окрестностях Тюмени, на территории деревни Тураева, обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
«В управление сообщили о сбросе биологических отходов (шкуры, головы крупного рогатого скота и прочее) в поле на территории деревни Тураева Тюменского района. Отходы идентифицировали по биркам. Установлено, что крупный рогатый скот принадлежал владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Созоново», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
За нарушение утилизации отходов фермера оштрафовали на 4 000 рублей. Такая сумма является минимальным взысканием по вменяемой мужчине статье.
Ранее URA.RU писало, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения. В частности, на территории была вырыта яма, куда сбрасывали кишки и кости коров.
В окрестностях Тюмени, на территории деревни Тураева, обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. «В управление сообщили о сбросе биологических отходов (шкуры, головы крупного рогатого скота и прочее) в поле на территории деревни Тураева Тюменского района. Отходы идентифицировали по биркам. Установлено, что крупный рогатый скот принадлежал владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Созоново», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. За нарушение утилизации отходов фермера оштрафовали на 4 000 рублей. Такая сумма является минимальным взысканием по вменяемой мужчине статье. Ранее URA.RU писало, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения. В частности, на территории была вырыта яма, куда сбрасывали кишки и кости коров.