В деревне под Тюменью нашли окровавленные головы животных

Останки коров фермер решил подкинуть на территорию соседней деревни, но не снял с голов животных бирки Фото: Илья Московец © URA.RU

В окрестностях Тюмени, на территории деревни Тураева, обнаружили окровавленные головы и шкуры коров, которые выбросил местный фермер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

«В управление сообщили о сбросе биологических отходов (шкуры, головы крупного рогатого скота и прочее) в поле на территории деревни Тураева Тюменского района. Отходы идентифицировали по биркам. Установлено, что крупный рогатый скот принадлежал владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Созоново», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

За нарушение утилизации отходов фермера оштрафовали на 4 000 рублей. Такая сумма является минимальным взысканием по вменяемой мужчине статье.

Ранее URA.RU писало, что на убойном пункте ООО «Тюменские молочные фермы» (подразделение российского холдинга ГК «Дамате») обнаружили нарушения. В частности, на территории была вырыта яма, куда сбрасывали кишки и кости коров.