ФСБ раскрыла аферу с участием помощника челябинского судьи

Незаконную деятельность помощник судьи вел на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший помощник судьи Калининского районного суда Челябинска обвиняется в незаконном изготовлении решений и определений суда по различным гражданским спорам. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«25-летний теперь уже бывший помощник одной из судей Калининского суда за восемь месяцев самостоятельно изготовил и подделал не менее 10 решений и определений суда от имени судьи, а также исполнительные листы по ряду из них, выдав их заявителям. Когда преступление вскрылось, искали корыстную составляющую, но не нашли ее. Оказалось, парень, получая, как помощник судьи, исковые заявления о взыскании различных денежных средств с физических лиц и фирм, в разумные сроки не передал их судье для принятия к производству, а потом боялся, что его за это накажут, поэтому все делал сам, не предупредив начальницу», — рассказал источник.

Задержали молодого дельца в июне прошлого года сотрудники УФСБ по Челябинской области. Долгое время по решению суда он находился под домашним арестом, затем ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Он обвиняется в подделке документов и воспрепятствовании осуществлению правосудия с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Официально следственные органы информацию не комментируют.