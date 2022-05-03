По Кургану провезут главный символ Победы

По улицам Кургана провезут копию Знамени Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По улицам Кургана 9 мая торжественно провезут копию Знамени Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Машины стартуют с 12.00 часов от центральной площади и проедут по главным магистралям и транспортным развязкам Кургана. Маршрут пройдет через перекресток К. Маркса и Володарского, ул. Красина, железнодорожный вокзал. Далее через улицы К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева, М. Горького и Ленина автоколонна проследует вдоль Троицкой площади и направится в Курганский пограничный институт ФСБ России», — говорится в сообщении мэрии Кургана.

В мэрии отмечают, что впервые Знамя Победы провезли по городу в честь 75-летия Победы. Тогда машины проехали от здания Курганского пограничного института ФСБ России по главным улицам и микрорайонам Кургана и вернулись обратно к воротам КПИ. Колонна двигалась под песню «День Победы». Знамя Победы — это один из официальных символов победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в День Победы по центральной площади пройдет военная техника. В параде, который начнется в 10:00 часов, примет участие техника, выпускаемая на Курганмашзаводе. С 11:00 до 22:00 на главной сцене города будут идти концерты. Выступит фолк-группы «Яхонт», которую губернатор Шумков называл в числе своих любимых музыкальных групп. Всего 9 мая в Кургане будут организованы 36 праздничных площадок.

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