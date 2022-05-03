03 мая 2022
02 мая 2022

Центр Тюмени перекроют ради патриотического концерта. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Центр города в выходной перекроют ради концерта в честь 77-летия Победы Фото:

На время проведения концерта «Песни Победы», который 7 мая даст проект «Хор Турецкого», дорогу вдоль площади 400-летия Тюмени перекроют на пять часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением концертной программы „Песни Победы“ арт-группы „Хор Турецкого“, 7 мая с 17:00 до 22:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Механической. Ограничения затронут участок от улицы Максима Горького до дома № 27 по Механической», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

В концерте, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, также примет участие группа Soprano. Вход на мероприятие свободный. Автомобилистам советуют объезжать перекрытый участок по улицам Республики, Холодильной и Фабричной.

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На время проведения концерта «Песни Победы», который 7 мая даст проект «Хор Турецкого», дорогу вдоль площади 400-летия Тюмени перекроют на пять часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением концертной программы „Песни Победы“ арт-группы „Хор Турецкого“, 7 мая с 17:00 до 22:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Механической. Ограничения затронут участок от улицы Максима Горького до дома № 27 по Механической», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии. В концерте, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, также примет участие группа Soprano. Вход на мероприятие свободный. Автомобилистам советуют объезжать перекрытый участок по улицам Республики, Холодильной и Фабричной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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