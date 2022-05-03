Центр города в выходной перекроют ради концерта в честь 77-летия Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На время проведения концерта «Песни Победы», который 7 мая даст проект «Хор Турецкого», дорогу вдоль площади 400-летия Тюмени перекроют на пять часов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением концертной программы „Песни Победы“ арт-группы „Хор Турецкого“, 7 мая с 17:00 до 22:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Механической. Ограничения затронут участок от улицы Максима Горького до дома № 27 по Механической», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

В концерте, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, также примет участие группа Soprano. Вход на мероприятие свободный. Автомобилистам советуют объезжать перекрытый участок по улицам Республики, Холодильной и Фабричной.