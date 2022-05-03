Жителя ЯНАО приговорили к колонии строго режима из-за 30 рыб

Житель ЯНАО из-за незаконной ловли рыбы отправили в колонию Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Мужчину из села Катравож (ЯНАО) приговорили к двум месяцам лишения свободы в колонии строго режима из-за того, что он незаконно выловил 30 экземпляров рыбы. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что обвиняемый, находясь на реке Обь в районе города Салехард ЯНАО, являющейся местом нереста рыбы и ее миграционным путем к местам нереста, <…> незаконно выловил 30 экземпляров рыбы видового состава „Чир“, чем причинил государству ущерб на общую сумму более 109 тысяч рублей. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура потребовала возместить ущерб, нанесенный государству. Суд удовлетворил этот иск. Однако решение суда не вступило в законную силу.

Ранее еще одного жителя ЯНАО поймали за незаконной ловлей рыбы. Пенсионер добыл 151 рыбу из рода сигов.