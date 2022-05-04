Возможного убийцу свердловской сотрудницы МВД отправили в СИЗО

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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
Суд над Анатолием Хлызовым начался 3 мая

Суд заключил на месяц под стражу свердловчанина Анатолия Хлызова, которого подозревают в убийстве сотрудницы полиции в декрете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда Нижних Серег.

«3 мая суд избрал в отношении Анатолия Хлызова меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, что подозреваемый останется в СИЗО до 29 июня. За это время суд должен будет принять решение о приговоре.

Об убийстве сотрудницы полиции стало известно 30 апреля. Она состояла на службе участковых уполномоченных, но была в декретном отпуске. В полицию сообщила мать девушки, которая не вернулась домой вовремя. Тело нашли у водоема недалеко от поселка Первомайский. Силовики выясняют детали инцидента и собирают доказательства вины подозреваемого.


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Суд заключил на месяц под стражу свердловчанина Анатолия Хлызова, которого подозревают в убийстве сотрудницы полиции в декрете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда Нижних Серег. «3 мая суд избрал в отношении Анатолия Хлызова меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, что подозреваемый останется в СИЗО до 29 июня. За это время суд должен будет принять решение о приговоре. Об убийстве сотрудницы полиции стало известно 30 апреля. Она состояла на службе участковых уполномоченных, но была в декретном отпуске. В полицию сообщила мать девушки, которая не вернулась домой вовремя. Тело нашли у водоема недалеко от поселка Первомайский. Силовики выясняют детали инцидента и собирают доказательства вины подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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