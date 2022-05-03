В центре Тюмени Renault сбил двух пешеходов, попав в ДТП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени Renault сбил двух пешеходов, вылетев на тротуар после столкновения с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Двойное ДТП произошло в центре города на перекрестке улиц Орджоникидзе — Герцена.

«В Тюмени автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов. Datsun и Renault столкнулись сегодня на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе в Тюмени. Предварительно, водитель автомобиля Datsun, поворачивая, не пропустил Renault на перекрестке. От удара Renault отбросило на тротуар, где были сбиты двое пешеходов — 49-летняя женщина и 12-летний мальчик», — сообщили агентству в региональном управлении Госавтоинспекции.

Там добавили, что в результате ДТП ребенок повредил ногу и получил другие повреждения. У женщины зафиксированы травмы руки и головы.

Двойное ДТП произошло на перекрестке центральных улиц Тюмени Орджоникидзе — Герцена УГИБДД по Тюменской области