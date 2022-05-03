03 мая 2022
02 мая 2022

В центре Тюмени машина сбила пешеходов, попав в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В центре Тюмени Renault сбил двух пешеходов, попав в ДТП Фото:

В Тюмени Renault сбил двух пешеходов, вылетев на тротуар после столкновения с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Двойное ДТП произошло в центре города на перекрестке улиц Орджоникидзе — Герцена.

«В Тюмени автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов. Datsun и Renault столкнулись сегодня на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе в Тюмени. Предварительно, водитель автомобиля Datsun, поворачивая, не пропустил Renault на перекрестке. От удара Renault отбросило на тротуар, где были сбиты двое пешеходов — 49-летняя женщина и 12-летний мальчик», — сообщили агентству в региональном управлении Госавтоинспекции.

Там добавили, что в результате ДТП ребенок повредил ногу и получил другие повреждения. У женщины зафиксированы травмы руки и головы.

Двойное ДТП произошло на перекрестке центральных улиц Тюмени Орджоникидзе — Герцена

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В Тюмени Renault сбил двух пешеходов, вылетев на тротуар после столкновения с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Двойное ДТП произошло в центре города на перекрестке улиц Орджоникидзе — Герцена. «В Тюмени автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов. Datsun и Renault столкнулись сегодня на перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе в Тюмени. Предварительно, водитель автомобиля Datsun, поворачивая, не пропустил Renault на перекрестке. От удара Renault отбросило на тротуар, где были сбиты двое пешеходов — 49-летняя женщина и 12-летний мальчик», — сообщили агентству в региональном управлении Госавтоинспекции. Там добавили, что в результате ДТП ребенок повредил ногу и получил другие повреждения. У женщины зафиксированы травмы руки и головы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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