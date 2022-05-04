В Перми собирают помощь семьям погибших на пороховом заводе

Семьям погибших на заводе профсоюз промышленников выделил 90 тыс. рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские профсоюзы организовали сбор материальной помощи семьям погибших на пороховом заводе в Перми. О сборе рассказали в пермской газете «Профсоюзный курьер». Средства предлагают переводить на счет профосюзной организации «Пермские пороховики».

«Получатель — первичная профсоюзная организация „Пермские пороховики“ Российского профсоюза работников промышленности», — сообщает «Профсоюзный курьер» на своей странице во «ВКонтакте». В назначении перевода нужно указать: «Материальная помощь семьям погибших членов профсоюза вследствие несчастного случая на производстве ФКП „Пермский пороховой завод“».

Также российский профсоюз работников промышленности выделил 90 тыс. рублей помощи семьям жертв ЧП на заводе. URA.RU сообщало, что 1 мая на предприятии произошло возгорание на одном из производственных участков. В результате одна сотрудница скончалась на месте, две — в больнице. На заводе причиной ЧП назвали воспламенение продукции.