03 мая 2022

Пермский завод, где погибли трое рабочих, объяснил причины ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
Возгорание на пороховом заводе произошло во время производственных работ Фото:

Пермский пороховой завод, где в результате пожара погибли трое рабочих, прокомментировал причины произошедшего. На предприятии заявили, что произошло воспламенение спецпродукта в помещении, где находились рабочие.

«В одном из производственных зданий проводили работы по разбраковке изделий по геометрическим размерам и внешнему виду. Также работники наносили маркировочные надписи на лицевую сторону деревянной тары. В ходе выполнения работ произошло воспламенение с дальнейшим распространением пламени в здании и возгоранием находящегося в нем спецпродукта», — пишет 59.ру со ссылкой на Пермский пороховой завод.

Сайт завода к моменту написания новости оказался недоступен. Получить комментарий агентству не удалось. URA.RU рассказывало о возгорании, произошедшем на территории предприятия 1 мая. В результате произошедшего дефектовщик погиб на месте, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже скончались.

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Пермский пороховой завод, где в результате пожара погибли трое рабочих, прокомментировал причины произошедшего. На предприятии заявили, что произошло воспламенение спецпродукта в помещении, где находились рабочие. «В одном из производственных зданий проводили работы по разбраковке изделий по геометрическим размерам и внешнему виду. Также работники наносили маркировочные надписи на лицевую сторону деревянной тары. В ходе выполнения работ произошло воспламенение с дальнейшим распространением пламени в здании и возгоранием находящегося в нем спецпродукта», — пишет 59.ру со ссылкой на Пермский пороховой завод. Сайт завода к моменту написания новости оказался недоступен. Получить комментарий агентству не удалось. URA.RU рассказывало о возгорании, произошедшем на территории предприятия 1 мая. В результате произошедшего дефектовщик погиб на месте, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже скончались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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