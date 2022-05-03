Пермский завод, где погибли трое рабочих, объяснил причины ЧП

Возгорание на пороховом заводе произошло во время производственных работ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский пороховой завод, где в результате пожара погибли трое рабочих, прокомментировал причины произошедшего. На предприятии заявили, что произошло воспламенение спецпродукта в помещении, где находились рабочие.

«В одном из производственных зданий проводили работы по разбраковке изделий по геометрическим размерам и внешнему виду. Также работники наносили маркировочные надписи на лицевую сторону деревянной тары. В ходе выполнения работ произошло воспламенение с дальнейшим распространением пламени в здании и возгоранием находящегося в нем спецпродукта», — пишет 59.ру со ссылкой на Пермский пороховой завод.

Сайт завода к моменту написания новости оказался недоступен. Получить комментарий агентству не удалось. URA.RU рассказывало о возгорании, произошедшем на территории предприятия 1 мая. В результате произошедшего дефектовщик погиб на месте, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже скончались.