В результате пожара на пермском заводе погибли двое рабочих

Пожар произошел на пермском заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда.

«Согласно поступившей информации, 01.05.2022 около 20.00 в ФКП „Пермский пороховой завод“ на производственном участке N 12 производства „Пластмассы“ произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали 3 работника, из них 1 погиб на месте, 2 доставлены в больницу», — сообщается на сайте инспекции. Позже еще один рабочий скончался в больнице.

Комиссия пока устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая. Ранее подобные ЧП уже происходили на территории предприятия. В январе 2021 года на заводе произошел пожар, из-за которого пострадали три человека. Причиной было названо воспламенение отходов.