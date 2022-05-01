01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В результате пожара на пермском заводе погибли двое рабочих

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Пожар произошел на пермском заводе Фото:

На Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда.

«Согласно поступившей информации, 01.05.2022 около 20.00 в ФКП „Пермский пороховой завод“ на производственном участке N 12 производства „Пластмассы“ произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали 3 работника, из них 1 погиб на месте, 2 доставлены в больницу», — сообщается на сайте инспекции. Позже еще один рабочий скончался в больнице.

Комиссия пока устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая. Ранее подобные ЧП уже происходили на территории предприятия. В январе 2021 года на заводе произошел пожар, из-за которого пострадали три человека. Причиной было названо воспламенение отходов.

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На Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошло возгорание, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщается на сайте краевой госинспекции труда. «Согласно поступившей информации, 01.05.2022 около 20.00 в ФКП „Пермский пороховой завод“ на производственном участке N 12 производства „Пластмассы“ произошло возгорание продукции. В результате происшествия пострадали 3 работника, из них 1 погиб на месте, 2 доставлены в больницу», — сообщается на сайте инспекции. Позже еще один рабочий скончался в больнице. Комиссия пока устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая. Ранее подобные ЧП уже происходили на территории предприятия. В январе 2021 года на заводе произошел пожар, из-за которого пострадали три человека. Причиной было названо воспламенение отходов.
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