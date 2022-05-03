В ЯНАО стартовали продажи билетов на теплоходные рейсы

Первые рейсы намечены на начало июня Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Их можно приобрести за 45 дней до даты отправления, сообщили представители перевозчика.

«Открыта предварительная продажа за 45 дней на маршруты: «Салехард — Яр-Сале», «Катравож — Салехард», «Салехард — Горки — Лопхари», «Салехард — Горки — Казым-Мыс», «Березово — Салехард — Мужи», — указано на сайте «Северречфлота».

Пока объявлено об открытии шести направлений. Летняя навигация по этим маршрутам стартует в начале июня. Средняя цена для взрослого пассажира примерно 1400 рублей. При этом самой дорогой будет поездка из Салехарда в Березово: стоимость билета 2855 рублей для взрослого и 1428 рублей для ребенка. Самым дешевым окажется билет по маршруту Горки — Лопхари: 178 и 89 рублей для взрослого и ребенка соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается. Сейчас сообщение между городами происходит при помощи катеров на воздушных подушках.