Расстрелявших оленей охотников из ЯНАО задержали

Жители ЯНАО до задержания успели убить четыре оленя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО полиция задержала расстрелявших оленей охотников. Как сообщается на сайте окружного УМВД, виновные до задержания успели убить четырех животных.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Ими оказались двое местных жителей, ранее не судимых, 1993 и 1969 года рождения. Установлено, что злоумышленники, вступив в сговор, при помощи незарегистрированных гладкоствольных ружей совершили охоту на оленя, добыв четыре особи. С места происшествия полицейскими изъяты орудия преступления: оружие, патроны, ножи», — говорится в сообщении.

В отношении местных жителей было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Помимо этого суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде. Охотники признали свою вину, в результате которой государству был причинен материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было обнаружено девять убитых северных оленей. Животные были застрелены из гладкоствольного оружия.