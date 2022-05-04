Работники «Сима-ленда» поддержали армию России Z-баннерами

Баннеры были придуманы, проспонсированы и установленный работниками «Сима-ленда» вдоль основных федеральных дорог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге вдоль основных федеральных магистралей установили баннеры в поддержку российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сотрудники «Сима-ленда» рассказали URA.RU, как сами придумали и защитили такой формат поддержки армии.

«Мы не можем сейчас быть бок о бок с нашими солдатами, а поддержать их очень хочется и вот так мы выражаем нашу поддержку», — рассказывает работница компании Елена.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Другие сотрудники компании тоже считают, что моральная поддержка нужна как российским военным, так и всем, кто выступает за страну и политику президента. «Огромная информационная кампания направлена на то, чтобы дискредитировать нашу армию и подорвать дух единства в россиянах. Мы этого не допустим», — объяснил начальник одного из отделов компании Максим.

«Мы хотели бы, чтобы эта поддержка была заметной и яркой — поэтому даже настаивали, чтобы баннеров было как можно больше и самых разных», — рассказала сотрудник отдела разработок Марина.

«Сотрудники сами составили макеты будущих баннеров, потом отделы их обсудили и выбрали наиболее удачные варианты. Наши ребята даже настаивали, что баннеров мало — мы хотели, чтобы они были размещены на наши деньги — были по-настоящему народными, от уральцев. Руководство не возражало и все кто сколько хотел — сбросился, но вы же понимаете, что важно в первую очередь само участие, у всех глаза горят, ребята рвутся помочь всеми силами, поддержать своих», — объяснил сотрудник Иван, участвовавший в сборе средств.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, а также российские военные помогают жителям Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам боевиками ВСУ. Минобороны пояснило, что символ Z означает «За победу», а символ латинской V — «Сила в правде»

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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